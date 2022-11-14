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Туапсинский район принял уже около 4,4 тыс. жителей Херсонской области

Общество
14.11.2022 12:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/tuapsinskij-rajon-prinyal-uzhe-okolo-4-4-tys-zhitelej-hersonskoj-oblasti
Туапсинский район принял уже около 4,4 тыс. жителей Херсонской области
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

В выходные в муниципалитет прибыли более 1 тыс. 300 жителей новых регионов. Из них 110 человек отправились в Апшеронский район.

Сейчас в Туапсинском районе находятся около 4 тыс. 400 херсонцев, в том числе более 980 детей. Людей приняли здравницы и гостиницы в Джубге, поселке Новомихайловском, в селах Ольгинка, Небуг, Агой и Лермонтово, Тенгинка, Шепси и Дедеркой.

Для прибывших в Джубге работает информационно-консультативный центр. Там помощь оказывают специалисты миграционной службы, центра занятости, пенсионного фонда, управления соцзащиты, банков, мэрии и операторы мобильной связи. Для нуждающихся организовано оказание медпомощи.

Приняли гражданство и получили паспорта уже 42 херсонца, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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