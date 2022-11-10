Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарский край прибыли свыше 12 тыс. жителей Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР

Общество
10.11.2022 19:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskij-kraj-pribyli-svyshe-12-tys-zhitelej-hersonskoj-zaporozhskoj-oblastej-dnr-i-lnr
В Краснодарский край прибыли свыше 12 тыс. жителей Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Замглавы Краснодарского края Игорь Чагаев по поручению губернатора 10 ноября провел совещание по вопросам помощи в размещении и трудоустройстве прибывших из новых регионов РФ.

Чагаев отметил, что в настоящее время в пансионатах Кубани находятся свыше 12 тыс. жителей Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР.

«Активно работают созданные управлением кадровой политики региона совместно с профильными ведомствами и муниципалитетами Единые информационные центры, где ведется подготовка документов и оказывается помощь в трудоустройстве. Такие центры расположены в Анапе и в Туапсинском районе. Ежедневно в каждом из них работают около 100 специалистов краевых и городских ведомств. А также порядка 50 волонтеров», — сказал он.

В информационные центры с начала их работы по вопросам трудоустройства обратились порядка 3 тыс. человек. Вице-губернатор Краснодарского края поручил главам муниципалитетов провести мониторинг вакансий и определить отрасли, нуждающиеся в кадрах, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: из Сочи отправили еще одну партию гуманитарной помощи для участников СВО.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
  2. В Краснодаре пройдет фестиваль-выставка бездомных животных
  3. Минцифры с 16 ноября закроет сервис для заявок на отсрочку от мобилизации для IT-специалистов
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
  6. В Краснодарском крае в октябре помидоры подорожали на 40%
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях