В Краснодарский край прибыли свыше 12 тыс. жителей Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Замглавы Краснодарского края Игорь Чагаев по поручению губернатора 10 ноября провел совещание по вопросам помощи в размещении и трудоустройстве прибывших из новых регионов РФ.

Чагаев отметил, что в настоящее время в пансионатах Кубани находятся свыше 12 тыс. жителей Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР.

«Активно работают созданные управлением кадровой политики региона совместно с профильными ведомствами и муниципалитетами Единые информационные центры, где ведется подготовка документов и оказывается помощь в трудоустройстве. Такие центры расположены в Анапе и в Туапсинском районе. Ежедневно в каждом из них работают около 100 специалистов краевых и городских ведомств. А также порядка 50 волонтеров», — сказал он.

В информационные центры с начала их работы по вопросам трудоустройства обратились порядка 3 тыс. человек. Вице-губернатор Краснодарского края поручил главам муниципалитетов провести мониторинг вакансий и определить отрасли, нуждающиеся в кадрах, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: из Сочи отправили еще одну партию гуманитарной помощи для участников СВО.