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Из Сочи отправили еще одну партию гуманитарной помощи для участников СВО

Общество
10.11.2022 17:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-sochi-otpravili-eshhe-odnu-partiyu-gumanitarnoj-pomoshhi-dlya-uchastnikov-svo
Из Сочи отправили еще одну партию гуманитарной помощи для участников СВО
Фото пресс-службы администрации Сочи

Гуманитарный груз для российских военных совместно собирали депутаты Горсобрания Сочи, прихожане православных храмов, образовательные организации, предприниматели и волонтеры.

Всего для участников специальной военной операции сочинцы собрали 4,5 т. груза. Он состоит из предметов первой необходимости, питьевой воды и продуктов питания. Кроме того, военным по линии «Красного креста» передали большую партию лекарств.

Собранную в Сочи гуманитарную помощь в зону проведения СВО доставят представители Адлерского и Хостинского казачьих обществ, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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