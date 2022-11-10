Из Сочи отправили еще одну партию гуманитарной помощи для участников СВО
Общество
10.11.2022 17:40
Гуманитарный груз для российских военных совместно собирали депутаты Горсобрания Сочи, прихожане православных храмов, образовательные организации, предприниматели и волонтеры.
Всего для участников специальной военной операции сочинцы собрали 4,5 т. груза. Он состоит из предметов первой необходимости, питьевой воды и продуктов питания. Кроме того, военным по линии «Красного креста» передали большую партию лекарств.
Собранную в Сочи гуманитарную помощь в зону проведения СВО доставят представители Адлерского и Хостинского казачьих обществ, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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