В школах Сочи открылись три новые «Точки роста»
Общество
06.09.2022 14:25
Центры образования естественно-научной и технологической направленностей с 1 сентября открылись в школах № 43, 44 и 96. Их оснастили оборудованием в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».
В центрах есть цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, ноутбуки, робототехнические наборы и роботы-конструкторы. Школьники смогут заниматься не только основными предметами, такими как химия, биология и физика, но и по программам допобразования по IT-технологиям, медиа-творчеству, проектной и внеурочной деятельности.
На сегодняшний день в Сочи действуют 14 центров образования «Точка роста», сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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