Более 130 «Точек роста» начали работу в Краснодарском крае в 2022 году
Центры образования естественно-научной и технологической направленностей запускают на базе школ в сельской местности и малых городах по нацпроекту «Образование». В 2022 году открыли уже 136 «Точек роста».
Один из центров торжественно открыли в школе №1 Курганинска. В церемонии приняли участие депутаты ЗСК, краевого минобра, школьники и их родители.
«Среди приобретенного оборудования «Точки роста» появился роботизированный манипулятор. Профессия оператор манипулятора — одна из перспективных. Более того, на предприятиях Курганинского района такая техника используется уже несколько лет, и компаниям нужны специалисты этой профессии. Если со школьной скамьи начнем готовить ребят, потом они быстро погрузятся в востребованную специальность», — отметил председатель Совета молодых депутатов района Кирилл Попко.
В «Точках роста» есть цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, кабинеты оснащены ноутбуками, робототехническими наборами и роботами-конструкторами.
Всего с 2019 года в рамках нацпроекта «Образование» на Кубани открыли 465 «Точек роста», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в школе № 86 станицы Старокорсунской открыли «Точку роста».
- Почти 3,6 млн человек отдохнули в Сочи в период высокого курортного сезона
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Новороссийске суд на 2 месяца арестовал мужчину, зарезавшего прохожего на набережной
- СМИ: таксопарки «Яндекса» через год могут столкнуться с дефицитом автомобилей