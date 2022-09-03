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Более 130 «Точек роста» начали работу в Краснодарском крае в 2022 году

Общество
03.09.2022 09:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-130-tochek-rosta-nachali-rabotu-v-krasnodarskom-krae-v-2022-godu
Более 130 «Точек роста» начали работу в Краснодарском крае в 2022 году
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей запускают на базе школ в сельской местности и малых городах по нацпроекту «Образование». В 2022 году открыли уже 136 «Точек роста».

Один из центров торжественно открыли в школе №1 Курганинска. В церемонии приняли участие депутаты ЗСК, краевого минобра, школьники и их родители.

«Среди приобретенного оборудования «Точки роста» появился роботизированный манипулятор. Профессия оператор манипулятора — одна из перспективных. Более того, на предприятиях Курганинского района такая техника используется уже несколько лет, и компаниям нужны специалисты этой профессии. Если со школьной скамьи начнем готовить ребят, потом они быстро погрузятся в востребованную специальность», — отметил председатель Совета молодых депутатов района Кирилл Попко.

В «Точках роста» есть цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, кабинеты оснащены ноутбуками, робототехническими наборами и роботами-конструкторами.

Всего с 2019 года в рамках нацпроекта «Образование» на Кубани открыли 465 «Точек роста», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в школе № 86 станицы Старокорсунской открыли «Точку роста».

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