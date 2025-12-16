В школах Кубани усилят меры безопасности после трагедии в Подмосковье

Соответствующие письма министерство образования и науки Краснодарского края направило руководителям муниципальных образований региона.

В учреждениях планируют организовать постоянный контроль за качеством работы охранников, провести внеплановые инструктажи с разъяснением порядка действий при угрозе совершения террористического акта.

«Министерство образования и науки Краснодарского края в связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей в одной из подмосковных школ, просит оперативно обеспечить принятие дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования», – говорится в документе.

Кроме того, в школах усилят пропускной режим — необходимо исключить пребывание посторонних лиц и транспортных средств на территории. Также усилят контроль за поддержанием в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащением объектов бесперебойной и устойчивой связью, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подросток с ножом напал на учеников школы в Подмосковье, есть погибший. В полицию поступило сообщение о том, что учащийся школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем напал на десятилетнего школьника, ученика четвертого класса. От полученного ранения ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Подпишись, здесь всегда интересно.