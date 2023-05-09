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В школах Краснодарского края прошли торжественные линейки, посвященные Дню Победы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-shkolah-krasnodarskogo-kraya-proshli-torzhestvennye-linejki-posvyashhennye-dnyu-pobedy
В школах Краснодарского края прошли торжественные линейки, посвященные Дню Победы
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Торжественные линейки в рамках акции «Бессмертный полк» 9 мая организовали во всех школах Кубани. Учащиеся, педагоги и родители принесли на них портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

В Сочи к акции присоединились в общей сложности 80 тыс. человек. Мэр курорта Алексей Копайгородский посетил линейку в школе № 14. Он принес портрет своего прадеда Ивана Алексеевича Копайгородского.

В Краснодаре «Бессмертный полк» организовали в 97 школах, гимназиях и лицеях. Школьники и учителя вышли с портретами своих родственников — ветеранов, тружеников тыла и узников фашистских концлагерей. Были подняты флаг России и копия Знамени Победы, прозвучал государственный гимн. Собравшиеся почтили павших минутой молчания и исполнили военные песни.

Также к акции присоединились школы Анапы. В гимназии «Эврика» кадеты торжественно вынесли на сцену актового зала копию Знамени Победы. Выступил школьный оркестр, учащиеся и педагоги прочли стихи и исполнили музыкальные номера.

Акцию «Бессмертный полк» во всех школах Кубани провели по поручению главы края Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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