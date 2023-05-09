Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Памятную аллею маршалов Великой Отечественной открыли в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pamyatnuyu-alleyu-marshalov-velikoj-otechestvennoj-otkryli-v-sochi
Памятную аллею маршалов Великой Отечественной открыли в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Бюсты маршалов, которые вели Красную Армию к Победе, установили в Завокзальном микрорайоне около мемориального комплекса.

Совет ветеранов Сочи выступил с инициативой создания аллеи. Эту идею поддержали и жители города-курорта.

«Сегодня как никогда остро стоит вопрос сохранения исторической памяти о подвиге наших предков, защитивших Родину от фашизма. Жители города выступили с инициативой о создании такого памятного места», — рассказала заместитель главы Сочи Галина Москалева.

Вице-мэр добавила, что администрации города-курорта важно поддерживать все инициативы, которые выдвигают ТОСы или общественные объединения сочинцев.

Сейчас на аллее установлено восемь бюстов полководцев Великой Отечественной войны. К 80-летию дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, который проходит 9 октября, добавят еще 5 скульптур военных деятелей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в Краснодаре юнармейцы заступили на Вахту Памяти у Вечного огня.

Статьи
Оружие Победы: огнемет РОКС-3 — смерть в ранце
Оружие Победы: огнемет РОКС-3 — смерть в ранце
Оружие Победы: винтовка СВТ-40 — капризная «Светка»
Оружие Победы: винтовка СВТ-40 — капризная «Светка»
Оружие Победы: Балтийский варяг — подводная лодка «Щука»
Оружие Победы: Балтийский варяг — подводная лодка «Щука»
Оружие Победы: РГ-42 — боевая консервная банка
Оружие Победы: РГ-42 — боевая консервная банка
Оружие Победы: легендарная «тридцатьчетверка»
Оружие Победы: легендарная «тридцатьчетверка»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях