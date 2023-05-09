Памятную аллею маршалов Великой Отечественной открыли в Сочи

Бюсты маршалов, которые вели Красную Армию к Победе, установили в Завокзальном микрорайоне около мемориального комплекса.

Совет ветеранов Сочи выступил с инициативой создания аллеи. Эту идею поддержали и жители города-курорта.

«Сегодня как никогда остро стоит вопрос сохранения исторической памяти о подвиге наших предков, защитивших Родину от фашизма. Жители города выступили с инициативой о создании такого памятного места», — рассказала заместитель главы Сочи Галина Москалева.

Вице-мэр добавила, что администрации города-курорта важно поддерживать все инициативы, которые выдвигают ТОСы или общественные объединения сочинцев.

Сейчас на аллее установлено восемь бюстов полководцев Великой Отечественной войны. К 80-летию дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, который проходит 9 октября, добавят еще 5 скульптур военных деятелей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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