В школах Краснодарского края начали работать 78 новых центров образования

Перед Днем Краснодарского края в школах 30 городов и районов заработали еще 73 «Точки роста», 3 школьных «Кванториума» и 2 «IT-куба». Обучаться там будут 260 тыс. детей.

«Сегодня посетила один из открывшихся «IT-кубов» в лицее № 4 Славянска-на-Кубани. Это современное образовательное пространство, где ребята на углубленном уровне изучают профильные предметы и современные технологии, готовятся к ЕГЭ и олимпиадам. Здесь начинают свой путь будущие инженеры и программисты», — сообщила Анна Минькова в совем Telegram-канале.

Всего в крае сейчас работают 13 технопарков «Кванториум» с филиалами и 9 мобильных лабораторий, а также 6 центров цифрового образования «IT-куб». А «Точки роста» есть в каждой второй школе Кубани.

«Наша цель — обеспечить качественное образование для школьников со всего региона. Уже более 4 тыс. достижений кубанских ребят внесено в Государственный информационный ресурс об одаренных детях. Каждое третье из них — результат работы именно таких образовательных центров», — добавила вице-губернатор.

Кроме того, Анна Минькова посетила детский сад №1 в Славянске-на-Кубани — единственное в районе коррекционное учреждение для дошкольников. В прошлом году там сделали ремонт корпуса ясельной группы.

«В помощь дефектологам, психологам и педагогам – сенсорная комната, мультимедийное и интерактивное оборудование. Сейчас в детском саду работают пять групп – три из них для детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказала Минькова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два новых «IT-куба» откроют в новом учебном году в Славянске-на-Кубани и Новороссийске. Анна Минькова напомнила, что первый «Кванториум» на Кубани открылся в 2018 году. Тогда в это направление пришли 1 тыс. детей, а сейчас высокие технологии осваивают почти 13 тыс. детей.