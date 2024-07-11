Два новых «IT-куба» откроют в новом учебном году на Кубани

Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Вице-губернатор 11 июля посетила Кванториум на улице Черкасской в Краснодаре. Этот Кванториум открыли в 2021 году и сегодня в нем обучаются почти 600 детей от семи до 17 лет.

«Здесь растут будущие инженеры и программисты, которые совершат еще немало открытий. Работают шесть педагогов, обучается почти 600 ребят в возрасте от семи до 17 лет. Центр, действительно, уникальный. Дети изучают иностранные языки, основы ИT, робототехники, программирования, 3D-моделирования и технологии хайтек. Многие уже стали победителями престижных технических конкурсов», — сказала Минькова.

Минькова напомнила, что первый Кванториум на Кубани открылся в 2018 году. Тогда в это направление пришли 1 тыс. детей, а сейчас высокие технологии осваивают почти 13 тыс. детей.

«Мы постоянно открываем новые филиалы и площадки — 10 работает сейчас по краю. Где-то при школах, где-то на базе допобразования. В муниципалитетах есть еще 9 мобильных лабораторий», — написала Минькова в Telegram.

Замгубернатора Кубани сообщила, что в новом учебном году планируют открыть еще два «IT-куба». Их откроют в Славянске-на-Кубани и Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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