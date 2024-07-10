Анна Минькова рассказала о подготовке к запуску нацпроекта «Кадры»

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова 10 июля рассказала в соцсетях о новом национальном проекте, который стартует с 2025 года.

«Его одинаково ждут и работодатели, и система образования. Ведь очень важно, чтобы качество обучения соответствовало запросам компаний, было современным и мобильным, а учебные программы корректировались быстро с учетом изменений в экономике. Федеральный проект «Профессионалитет» будет встроен в нацпроект «Кадры». А это значит, что мы продолжим развивать среднее профессиональное образование. 6 кластеров уже работают, с 2025 года запустим еще 3 — в сфере строительства, машиностроения и педагогики», — написала Анна Минькова в Telegram.

Вице-губернатор также отметила, благодаря созданию образовательных центров учебный процесс приближается к реальным условиям производства. Уже 2,7 тыс. студентов на Кубани обучаются по новым программам, еще 2,2 тыс. первокурсников учреждения примут 1 сентября.

«Сейчас экономике нужны кадры для промышленности. Определили 7 направлений для создания индустриально-промышленных площадок и 10 профессиональных образовательных организаций, которые будут здесь работать. Уже выделено 500 млн рублей из краевого бюджета на реализацию этих программ на 3 года. В трех учреждениях уже в этом году будут созданы такие площадки», — добавила Минькова.

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