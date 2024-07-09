Более 20 колледжей и техникумов Кубани вовлечены в программу «Профессионалитет»

В этом году на обучение по новым практико-ориентированным программам поступят свыше 2,2 тыс. выпускников девятых классов.

Вице-губернатор края Анна Минькова отметила, что образование развивается вместе с экономикой. Так, наблюдается большой запрос от предприятий на высококлассных специалистов.

«Система среднего профессионального образования создает возможности для обучения по востребованным специальностям. С этого учебного года для ребят, окончивших 9 класс, открыты направления, которых прежде не было. Появились новые специальности в сфере ЖКХ, авиации, металлургии», ― добавила Минькова.

По словам замгубернатора, в крае открываются новые кластеры по федеральной программе «Профессионалитет» ― в сфере строительства, педагогики и машиностроения заработают уже в следующем году, что также создает спрос на квалифицированных сотрудников. Приемная кампания продлится до 15 августа. Узнать подробнее можно на сайте япроф.рф.

«На Кубани в проект вовлечены 24 краевых колледжа и техникума. В этом году на обучение по новым практико-ориентированным программам поступят более 2,2 тыс. выпускников девятых классов», ― цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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