Федеральный этап Всероссийской ярмарки вакансий прошел на Кубани

Работодатели предлагали трудоустройство в разных отраслях. Соискатели могли одновременно пройти несколько собеседований.

Определиться с выбором своего дальнейшего пути помогали всем, в том числе и не имеющим опыта выпускникам школ. Для них устроили бизнес-игры и мастер-классы ― от флористики и до швейного дела. Ярмарка трудоустройства прошла в Краснодаре, Кропоткине, Сочи и Новороссийске и еще во многих населенных пунктах. Всего в крае работали 46 площадок, 1,5 тыс. работодателей предложили соискателям 30 тыс. вакансий. Они касались самых разных сфер ― от здравоохранения и строительства ― до IT-технологий и сельского хозяйства.

«Я пришла сюда, чтобы найти работу мечты. Здесь очень много работодателей, которые могли бы предложить именно это. Например, меня заинтересовала вакансия в «Абрау-Дюрсо». Прекрасная вакансия ― менеджер торгового зала», ― делится соискатель Татьяна.

Кроме того, посетители ярмарки могли узнать о дополнительном обучении и повышении квалификации, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. На ярмарке в Сочи несовершеннолетние тоже могли найти работу.

«У нас еще существует большой проект ― летнее трудоустройство несовершеннолетних. Сегодня они смогут не только увидеть вакансии, но и услышать о том, какие представлены условия работы, какие могут быть вопросы заданы. То есть это все будет обсуждаться на круглых столах», ― отмечает заместитель главы Сочи Елена Канюк.

Ярмарка вакансий состоит из двух этапов ― регионального этапа весной и федерального летом.

«Российская Федерация это мероприятие проводит второй раз. В первый раз это было в прошлом году. Краснодарский край был лидером по количеству вакансий, порядка 30 тыс. представлено было вакансий, около 9 тыс. человек после федерального этапа ярмарки было трудоустроено», ― рассказывает министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.

Ярмарки трудоустройства по всей Кубани дают возможность крупнейшим работодателям представить свои предложения, не только соискателям, но и помочь в планировании карьеры.

«Надо понимать, что основная часть вакансий ― это рабочие технические специальности. В них существует большая потребность. Слесари, токари, повара. Есть вакансии и для служащих. Это и учителя, и врачи, и бухгалтеры», ― подчеркивает заместитель руководителя федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий.

На площадке свои услуги предложили также некоммерческие организации и фонд СВО. Для всех желающих провели мастер-классы по основам оказанию первой помощи и безопасного обращения с оружием.

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