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В школах Ейского района начали обучаться дети из Харьковской области

Общество
28.09.2022 16:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-shkolah-ejskogo-rajona-nachali-obuchatsya-deti-iz-harkovskoj-oblasti
В школах Ейского района начали обучаться дети из Харьковской области

В школы № 2, 3 и 20 Ейска приняли 111 новых учеников, которые приехали из Харьковской области.

В первый день учебы для детей и родителей по школе провели экскурсии, а также виртуальные уроки «Моя Кубань, мой отчий край!» и «Уроки Дружбы».

С 22 по 26 сентября в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования провели сбор гуманитарной помощи. В акции приняли участие школьники, их родители и педагоги. Детям, приехавшим из Харьковской области, передали школьные рюкзаки, канцелярские товары и одежду и обувь, сообщает пресс-служба Ейского района в Telegram.

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