Алексеенко: из Харьковской области эвакуировались более 15 тыс. человек

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом рассказал председатель Совета министров Харьковской области Андрей Алексеенко. Он приехал на Кубань, чтобы поддержать эвакуированных жителей, проверить условия, в которых живут люди, а также пообщаться с ними.

«Люди должны ощущать заботу нашего государства и Краснодарского края. Регион принимает отдельные категории граждан — это дети, которые сейчас находятся в здравницах, и родители с детьми. Те, кто находится на территории РФ, получают всю необходимую помощь, как материальную, так и с оформлением документов», — сказал Андрей Алексеенко.

Глава Совета министров Харьковской области добавил, что всего из региона эвакуировано более 15 тыс. человек. Для них сформировали 16 тыс. пакетов с продуктами первой необходимости общим весом 37 т. Одна фура с продуктами отправилась в Белгородскую область. Вторая — на границу с Харьковской областью.

С начала спецоперации Краснодарский края уже собрал и отправил более 1 тыс. т вещей, продуктов и стройматериалов жителям ДНР и ЛНР, Харьковской области, а также освобожденных территорий Украины, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всех детей, прибывших на Кубань из Харьковской области, отправят в школы и детские сады. А их родителям помогут найти работу. Ранее 180 человек вывезли из белгородского пункта временного размещения, 82 из них — дети. Большую часть разместили в санатории Ейска.