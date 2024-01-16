В Щербиновском районе во время пожара в частном доме погиб мужчина

Пожар произошел днем 16 января в частном жилом доме в селе Екатериновка на улице Мира.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Щербиновского пожарно-спасательного гарнизона в 13:19. По прибытии на место спасатели установили, что произошло возгорание в частном доме на площади 50 кв. м. Пожар локализовали на той же площади, а в 14:00 полностью ликвидировали, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 51-летний местный житель был в доме вместе со знакомым. В какой-то момент дом загорелся. Пожарных вызвали соседи, они же спасли хозяина из горящего дома, сейчас он в больнице.

После локализации в доме обнаружили тело мужчины. Одной из возможных причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователи осматривают место происшествия. Проводится проверка, направленная на установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины пожара, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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