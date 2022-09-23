В Щербиновском районе в рамках проекта «Гастропоезд» обследовали более 30 пациентов

Видео канала «Кубань 24»

Проект Министерства здравоохранения Краснодарского края направлен на оказание помощи пациентам с проблемами органов пищеварения. В отдаленные районы региона врачи выезжают два раза в месяц.

«Людям очень трудно добираться до Краснодара, особенно в пожилом возрасте. И очень хорошо, что будут выезды таких узких специалистов для консультации и назначения лечения. Людям это очень нужно», — сказала жительница Щербиновского района Вера Рожкова.

Местные врачи-гастроэнтерологи готовят списки пациентов. Приезжие медики их консультируют, проводят УЗИ-диагностику, энтеро- и колоноскопию. Медоборудование в передвижном пункте повышенного, экспертного класса. Также с его помощью можно делать биопсию.

«У кого-то анемия, которая требует более углубленного онкопоиска, глубокого обследования. Сегодня был пациент с язвой, были и с язвенной болезнью желудка, и с множественными язвами в толстой кишке, с тяжелой анемией, с тяжелой сопутствующей патологией», — сообщила врач-гастроэнтеролог ККБ № 2 Марина Игнатенко.

Исследования позволяют выявить опасные заболевания на ранней стадии. При необходимости пациентов записывают на плановую госпитализацию. «Гастропоезд» уже побывал в пяти районах региона, ближайшие рейсы в Темрюкский и Тихорецкий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае запустили новый медицинский проект «Гастропоезд».