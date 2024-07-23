В Щербиновском районе продолжают благоустраивать зеленую зону

Общественную территорию в поселке Щербиновском на улице Победы приводят в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Работы стартовали в мае на участке площадью свыше 7 тыс. кв. метров. Подрядчик уже демонтировал старые покрытия и начал укладывать тротуарную плитку.

«Здесь установят спортивные и детские игровые комплексы, объекты малых архитектурных форм, а также топиарные композиции. При этом будут максимально сохранены уже растущие насаждения», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Осень в благоустраиваемой зеленой зоне в Щербиновском высадят около 245 деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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