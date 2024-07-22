Сквер в станице Воронежской благоустроят к осени

Зеленую зону в Усть-Лабинском районе приводят в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Сквер расположен в центре станицы Воронежской — на пересечении улиц Чапаева и Ленина. Рядом с ним находятся детский сад, школа, спортивный центр и школа искусств.

В работе над проектом по благоустройству зеленой зоны активное участие принимали местные жители. Работы на объекте выполнили уже на 60%. Там уложили тротуарную плитку и безопасное покрытие на спортивной и детской площадках, а также установили уличные светильники.

«Сейчас делают парковочные места для транспорта, ставят объекты малых архитектурных форм», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Завершить благоустройства сквера в Воронежской планируют уже ближайшей осенью. На завершающем этапе выполнят озеленение территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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