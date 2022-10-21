В Щербиновском районе мужчина вывез с фермы металлолом на телеге, запряженной лошадью
Происшествия
21.10.2022 18:09
По данным правоохранителей, сумма ущерба составила 95 тыс. рублей.
Как сообщили следователи, 28-летний мужчина ночью дважды проникал на территорию молочно-товарной фермы, забирал металлические изделия и на телеге, запряженной лошадью, вывозил их на ближайшую металлобазу.
Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Полиция возбудила уголовное дело, его уже направили в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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