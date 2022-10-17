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В Краснодарском крае двое мужчин украли с поля 2 тыс. початков кукурузы

Происшествия
17.10.2022 15:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-dvoe-muzhchin-ukrali-s-polya-2-tys-pochatkov-kukuruzy
В Краснодарском крае двое мужчин украли с поля 2 тыс. початков кукурузы
Фото unsplash.com

В дежурную часть ОМВД России по Калининскому району обратился директор сельскохозяйственного предприятия.

Мужчина заявил, что с территории охраняемого поля неизвестные похитили около 2 тыс. початков кукурузы на общую сумму более 40 тыс. рублей. По подозрению в краже задержали двоих местных жителей в возрасте 61 года и 26 лет. Установили, что злоумышленники собирались продать похищенную кукурузу на рынке, но не успели. Кукурузу нашли и изъяли из машины подозреваемых.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде на время следствия, им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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