В Краснодарском крае двое мужчин украли с поля 2 тыс. початков кукурузы

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В дежурную часть ОМВД России по Калининскому району обратился директор сельскохозяйственного предприятия.

Мужчина заявил, что с территории охраняемого поля неизвестные похитили около 2 тыс. початков кукурузы на общую сумму более 40 тыс. рублей. По подозрению в краже задержали двоих местных жителей в возрасте 61 года и 26 лет. Установили, что злоумышленники собирались продать похищенную кукурузу на рынке, но не успели. Кукурузу нашли и изъяли из машины подозреваемых.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде на время следствия, им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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