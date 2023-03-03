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В Щербиновском районе будут судить экс-полицейского, который насмерть сбил велосипедистку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-shherbinovskom-rajone-budut-sudit-eks-politsejskogo-kotoryj-nasmert-sbil-velosipedistku
В Щербиновском районе будут судить экс-полицейского, который насмерть сбил велосипедистку
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В суд передали уголовное дело в отношении 35-летнего бывшего помощника дежурного дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району.

Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть по неосторожности, совершенном в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, в ноябре 2022 года пьяный полицейский превысил скорость, не справился с управлением и сбил ехавшую на велосипеде 47-летнюю женщину. Очевидцы вызвали скорую, но женщина скончалась на месте от полученных травм, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 13 ноября 2022 года около 17:40 на пересечении улиц Калинина и Краснопартизанской в станице Старощербиновской в Щербиновском районе. Пьяный 35-летний полицейский ехал за рулем Nissan по улице Краснопартизанской от улицы Красной в сторону улицы Чехова и сбил ехавшую на велосипеде 47-летнюю местную жительницу.

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