В Краснодарском крае пьяный полицейский за рулем иномарки сбил насмерть велосипедистку

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авария произошла 13 ноября около 17:40 на пересечении улиц Калинина и Краснопартизанской в станице Старощербиновской в Щербиновском районе.

По предварительным данным, пьяный 35-летний помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району ехал за рулем Nissan по улице Краснопартизанской от улицы Красной в сторону улицы Чехова и сбил ехавшую на велосипеде 47-летнюю местную жительницу. Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения. Обвиняемого поместили под стражу. Расследование продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Установили, что за рулем иномарки находился сотрудник ОМВД России по Щербиновскому району в свободное от службы время. Руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначена служебная проверка. В случае установления вины, полицейский будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы для принятия процессуального решения направлены в следственные органы», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также по факту ДТП проверку проводят в прокуратуре Щербиновского района. Прокуратура взяла ход дела под контроль, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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