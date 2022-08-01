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В Краснодаре суд отклонил апелляцию экс-полицейского, виновного в ДТП с двумя погибшими

Происшествия
01.08.2022 12:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-sud-otklonil-apellyatsiyu-eks-politsejskogo-vinovnogo-v-dtp-s-dvumya-pogibshimi
В Краснодаре суд отклонил апелляцию экс-полицейского, виновного в ДТП с двумя погибшими
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела дело в отношении бывшего полицейского, ранее признанного виновным в ДТП с двумя погибшими. Приговор, согласно которому мужчине предстоит провести 9,5 лет в колонии, оставили без изменений.

Смертельное ДТП произошло 7 марта 2021 года в Тихорецке. Сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, выехал на перекресток на красный свет и врезался в автомобиль «Лада Самара».

В результате аварии водитель и пассажир «Лады» скончались на месте происшествия. Тихорецкий городской суд приговорил экс-полицейского к 9,5 годам колонии общего режима. На суде обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном, однако подал апелляцию, в которой просил смягчить приговор.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила решение Тихорецкого городского суда без изменения, сообщили в пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в момент аварии в автомобиле «Лада Самара» также находились 34-летняя женщина и 5-летний мальчик. Их госпитализировали с травмами.

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