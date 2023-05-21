В Щербиновском районе благоустраивают парк

Парк обновляют в селе Николаевка по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Работы по демонтажу завершили. Сейчас на объекте идет устройство пешеходных дорожек, рабочие готовят основания для спортивной и детской площадок. В парке установят малые архитектурные формы и выполнят озеленение. Готовность объекта составляет 25%.

В этом году на Кубани по нацпроекту «Жилье и городская среда» приведут в порядок 142 парка, сквера и набережных. Работы по благоустройству в целом уже выполнены на 26%.

Онлайн-голосование продлится до 31 мая. Проголосовать может любой житель страны старше 14 лет на сайте, в личном кабинете на портале «Госуслуг» и с помощью волонтеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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