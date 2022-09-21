В Щербиновском районе 9-летний ребенок расстрелял памятник героям войны
Сын женщины, которая служит в полиции, открыл огонь по мемориалу героям Великой Отечественной войны. Информация о происшествии появилась в социальных сетях.
Инцидент произошел в станице Старощербиновской. Ребенок взял из дома охотничье ружье, отправился на улицу Первомайскую и несколько раз выстрелил по мемориалу героям войны.
О произошедшем правоохранителям сообщили местные жители. Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, была организована проверка. В доме сотрудницы ОМВД по Щербиновскому району было найдено то самое ружье. Отмечается, что оно не было зарегистрировано.
В настоящее время с родителями мальчика проводится профилактическая работа. Мать ребенка отстранена от службы. При подтверждении вины она понесет наказание в установленном законом порядке.
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