Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Щербиновском районе 9-летний ребенок расстрелял памятник героям войны

Происшествия
21.09.2022 12:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-shherbinovskom-rajone-9-letnij-rebenok-rasstrelyal-pamyatnik-geroyam-vojny
В Щербиновском районе 9-летний ребенок расстрелял памятник героям войны
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сын женщины, которая служит в полиции, открыл огонь по мемориалу героям Великой Отечественной войны. Информация о происшествии появилась в социальных сетях.

Инцидент произошел в станице Старощербиновской. Ребенок взял из дома охотничье ружье, отправился на улицу Первомайскую и несколько раз выстрелил по мемориалу героям войны.

О произошедшем правоохранителям сообщили местные жители. Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, была организована проверка. В доме сотрудницы ОМВД по Щербиновскому району было найдено то самое ружье. Отмечается, что оно не было зарегистрировано.

В настоящее время с родителями мальчика проводится профилактическая работа. Мать ребенка отстранена от службы. При подтверждении вины она понесет наказание в установленном законом порядке.

Читайте также: в Краснодарском крае пьяный мужчина повредил инсталляцию «Победа», возбудили дело.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Движение электричек между Краснодаром и Минводами ограничат на 8 дней
  2. В Геленджике женщина потратила семейные деньги, а полицейским заявила о краже
  3. Сочи и Краснодар попали в топ-5 городов для жизни после выхода на пенсию
  4. В Краснодаре в этом году стартует строительство трамвайной ветки в район Западного Обхода
  5. С 21 по 23 сентября на Краснодарский край обрушатся ливни и град
  6. В Сочи туристка свалилась в ущелье и сломала ногу
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях