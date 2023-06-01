В Шахтерске прошел первый в современной истории круглый стол с участием НКО Донбасса и Краснодарского края

В рамках социального видеопроекта «Про Добро», реализуемого Фондом развития Краснодарского края, организована гуманитарная миссия Кубани в Донецкую народную Республику с участием ведущих общественных организаций региона.

На площадке администрации Шахтерска с участием главы города Александра Шатова, советника губернатора Краснодарского края Андрея Зайцева, депутатского корпуса и социально ориентированных общественных организаций двух регионов состоялся круглый стол по вопросам сотрудничества и обучающий семинар по основам социального проектирования, участия НКО ДНР в грантовых программах и конкурсах. Организатором и модератором мероприятия выступил генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, депутат Красноармейского района, народный дипломат Илья Шакалов.

«Представительная делегация Кубани в количестве нескольких десятков человек, куда вошли ведущие НКО региона, провела мастер-класс по методике заполнения грантовых заявок в федеральные и региональные конкурсы. Поделились успешными реализованными кейсами социальных грантовых проектов, рассказали о нюансах регистрации некоммерческих организаций в Министерстве юстиции Российской Федерации и их региональных подразделениях. Обсудили формы и методы развития территориального общественного самоуправления, как привлекать средства, эффективно и прозрачно их расходовать на благоустройство местных территорий, а также как привлекать социальных предпринимателей к реализации благотворительных проектов. Подчеркнули важность участия молодежи Донбасса в научно-образовательных, духовно-нравственных и военно-патриотических проектах Краснодарского края. Эта знаковая встреча дает старт совместной методической и организационной работе, где НКО Кубани выступят наставниками общественных объединений ДНР. В завершении мероприятия советник губернатора Краснодарского края Андрей Зайцев предложил главе администрации Шахтерска Александру Шатову подписать соглашение о взаимодействии, кроме того, накануне, было подписано соглашение о сотрудничестве между Советом ветеранов Кубани и Донбасса», — рассказал Илья Шакалов.

Делегация Кубани передала гуманитарную помощь для более чем 1 тыс. детей и взрослых. Это продукты питания, предметы одежды, школьные принадлежности, а также матрасы для пунктов временного размещения.

1 / 8

В составе делегации Краснодарского края приняли участие представители Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества, Совета по правам человека, Общественной палаты Кубани, регионального Центра развития гражданского общества, Ассоциации ТОС «Регион-23», Союза православных женщин, Совета ветеранов Кубани, Союза транспортников Кубани, Ассоциации русских дизайнеров, Екатеринодарской духовной семинарии Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви и Общественного движения «От всего сердца».

Фонд развития Краснодарского края благодарит все социально ориентированные организации и предприятия Кубани за помощь в формировании очередного груза гуманитарной помощи на Донбасс.

Читайте также: на поддержку социально ориентированных НКО на Кубани выделят 241 млн рублей.