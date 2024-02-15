В сгоревшей многоэтажке в Анапе начали разбирать остатки кровли

К разбору кровли 11-этажного дома на улице Объездной, где в ночь на 14 февраля произошел пожар, приступили 15 февраля.

Мэр Анапы Василий Швец встретился с жильцами и специалистами, которые будут работать на объекте в ближайшее время. Глава курорта отметил, что предстоит большая восстановительная работа. Также сегодня начнет работу межведомственная комиссия по оценке ущерба. Вместе с жильцами будут работать восемь групп, поквартирный обход начнется с верхних этажей, наиболее пострадавших от огня.

Рядом с домом развернут штаб. Жителей обеспечивают водой, выпечкой и горячим чаем. На месте дежурят полицейские, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Пожарный Михаил Шилов, спасший человека из мансарды горящего дома, рассказал, что для спасения сначала использовали 30-метровую автолестницу. Однако ее длины не хватило. До мансарды она не дотягивала около 3 м. Тогда подключили лестницу-штурмовку. Она оснащена крюком, ее обычно используют для эвакуации людей с балконов.

«Закрепил ее за профиль дома на уровне 11-го этажа — и человек спустился по ней ко мне. Мужчина тоже молодец — сам по ней спустился. Я не залезал на нее, потому что двоих она бы не выдержала», — сказал Шилов.

Также он рассказал, что во время спуска крыша начала рушиться, искры летели и на них, и на пожарного, находившегося на лестнице ниже. Меньше чем через минуту после того, как человек спустился, место, где он находился, загорелось.

Шилов работает в МЧС всего три года. До этого работал кладовщиком в офисе. По его словам, пожар в доме на Объездной — одно из самых сложных происшествий для него за все время, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в МЧС рассказали о спасении мужчины при пожаре в Анапе.