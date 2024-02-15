Попал в огненный плен: в МЧС рассказали о спасении мужчины при пожаре в Анапе
Пожар в многоэтажке на улице Объездной произошел в ночь на 14 февраля. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС заметили в мансарде мужчину, который не успел эвакуироваться и просил помощи.
Чтобы спасти человека пришлось использовать подъемные механизмы. Пожарные, рискуя жизнями, в условиях риска смогли подобраться к мужчине и спасти его из огненного плена.
«Ситуация осложнялась тем, что в непосредственной близости от нуждающегося в помощи человека бушевал открытый огонь, также существовала угроза обрушения конструкций мансарды», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в Telegram.
Мужчину благополучно спустили на землю и передали медикам для оказания помощи.
Помимо тушения пожара и спасения людей, сотрудники МЧС вызволяли из горящего дома домашних питомцев. Всего им удалось спасти более 20 животных. Всех животных передали ранее эвакуированным жильцам многоэтажки.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», собаку и кота спасли сотрудники МЧС во время пожара из многоэтажки в Анапе.