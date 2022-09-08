В Северском районе запустят комплекс по выращиванию и переработке хмеля
Экономика
08.09.2022 08:45
В муниципалитете намерены выращивать хмель в промышленных масштабах. По словам специалистов, местный климат и почва идеально подходят для этой культуры — лучшие баварские и американские хмельники расположены на той же широте.
Всего под растение планируют отвести около 1 тыс. га. Первый урожай для продажи ожидают в 2023 году. Сперва его используют только для выпуска продукции в гранулах, а уже потом для получения экстрактов и масел.
К слову, главные сферы применения хмеля — пищевая промышленность и медицина.
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