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В Краснодарском крае урожайность увеличилась на 5-10%

Экономика
06.09.2022 21:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-urozhajnost-uvelichilas-na-5-10
Видео канала «Кубань 24»

Урожайность различных культур на Кубани увеличилась от 5 до 10%. Эксперты сравнили показатели этого года с прошлым.

На сегодняшний день аграрии собрали более 2,5 млн т сахарной свеклы, 89 тыс. т кукурузы, 262 тыс. т подсолнечника и 85 тыс. т сои. Это не окончательные результаты.

Уборочная кампания продолжается. Но уже сейчас, по оценке специалистов, можно говорить о том, что год для аграриев выдался удачным.

Читайте также: какие семена кукурузы на Кубани отправят на экспорт.

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