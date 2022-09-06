В Краснодарском крае урожайность увеличилась на 5-10%
Экономика
06.09.2022 21:20
Урожайность различных культур на Кубани увеличилась от 5 до 10%. Эксперты сравнили показатели этого года с прошлым.
На сегодняшний день аграрии собрали более 2,5 млн т сахарной свеклы, 89 тыс. т кукурузы, 262 тыс. т подсолнечника и 85 тыс. т сои. Это не окончательные результаты.
Уборочная кампания продолжается. Но уже сейчас, по оценке специалистов, можно говорить о том, что год для аграриев выдался удачным.
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