В Краснодарском крае урожайность увеличилась на 5-10%

Видео канала «Кубань 24»

Урожайность различных культур на Кубани увеличилась от 5 до 10%. Эксперты сравнили показатели этого года с прошлым.

На сегодняшний день аграрии собрали более 2,5 млн т сахарной свеклы, 89 тыс. т кукурузы, 262 тыс. т подсолнечника и 85 тыс. т сои. Это не окончательные результаты.

Уборочная кампания продолжается. Но уже сейчас, по оценке специалистов, можно говорить о том, что год для аграриев выдался удачным.

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