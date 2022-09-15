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В Северском районе юные краснодарцы из лагеря «Дубрава» освоят пять медианаправлений

Общество
15.09.2022 10:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-yunye-krasnodartsy-iz-lagerya-dubrava-osvoyat-pyat-medianapravlenij
В Северском районе юные краснодарцы из лагеря «Дубрава» освоят пять медианаправлений
Фото пресс-службы мэрии Краснодара

С 16 по 18 сентября в молодежном лагере «Дубрава» стартует форум «МедиаОсень». В нем примут участие подростки, которым интересно все, что связано со средствами массовой информации.

Организаторами форума выступает управление по делам молодежи Краснодара и молодежный лагерь «Дубрава». В течение трех дней юношей и девушек ждут свежий воздух, общение и мастер-классы со специалистами медиасферы краевой столицы. Также во время мероприятия дети пройдут теоретические и практические занятия.

Каждый участник сможет пройти образовательную программу и проявить себя в одном из пяти направлений:

  • Production;
  • Дизайн;
  • SMM;
  • PR;
  • Digital.

По результатам проделанной работы будет создано молодежное медиасообщество города. Цель форума — развитие заинтересованных молодых людей в сфере СМИ через изучение основ медиадела и освещение разноплановых общегородских мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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