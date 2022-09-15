В Северском районе юные краснодарцы из лагеря «Дубрава» освоят пять медианаправлений
С 16 по 18 сентября в молодежном лагере «Дубрава» стартует форум «МедиаОсень». В нем примут участие подростки, которым интересно все, что связано со средствами массовой информации.
Организаторами форума выступает управление по делам молодежи Краснодара и молодежный лагерь «Дубрава». В течение трех дней юношей и девушек ждут свежий воздух, общение и мастер-классы со специалистами медиасферы краевой столицы. Также во время мероприятия дети пройдут теоретические и практические занятия.
Каждый участник сможет пройти образовательную программу и проявить себя в одном из пяти направлений:
- Production;
- Дизайн;
- SMM;
- PR;
- Digital.
По результатам проделанной работы будет создано молодежное медиасообщество города. Цель форума — развитие заинтересованных молодых людей в сфере СМИ через изучение основ медиадела и освещение разноплановых общегородских мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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