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В Северском районе врачи ККБ № 2 проведут консультации в рамках проекта «Гастропоезд»

Общество
11.08.2022 08:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-vrachi-kkb-2-provedut-konsultatsii-v-ramkah-proekta-gastropoezd
Видео канала «Кубань 24»

Медики из краевой столицы 11 августа приехали в Северскую ЦРБ.

Проект «Гастропоезд» регионального минздрава стартовал этим летом. Дважды в месяц специалисты второй краевой больницы выезжают в муниципалитеты для обследования и консультации пациентов.

Мобильный комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием. Все желающие могут пройти исследование пищевода, желудка и кишечника, сделать УЗИ и получить рекомендации гастроэнтеролога. Для этого нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае запустили новый медицинский проект «Гастропоезд».

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