В Северском районе врачи ККБ № 2 проведут консультации в рамках проекта «Гастропоезд»
Общество
11.08.2022 08:49
Медики из краевой столицы 11 августа приехали в Северскую ЦРБ.
Проект «Гастропоезд» регионального минздрава стартовал этим летом. Дважды в месяц специалисты второй краевой больницы выезжают в муниципалитеты для обследования и консультации пациентов.
Мобильный комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием. Все желающие могут пройти исследование пищевода, желудка и кишечника, сделать УЗИ и получить рекомендации гастроэнтеролога. Для этого нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае запустили новый медицинский проект «Гастропоезд».
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