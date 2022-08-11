В Северском районе врачи ККБ № 2 проведут консультации в рамках проекта «Гастропоезд»

Видео канала «Кубань 24»

Медики из краевой столицы 11 августа приехали в Северскую ЦРБ.

Проект «Гастропоезд» регионального минздрава стартовал этим летом. Дважды в месяц специалисты второй краевой больницы выезжают в муниципалитеты для обследования и консультации пациентов.

Мобильный комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием. Все желающие могут пройти исследование пищевода, желудка и кишечника, сделать УЗИ и получить рекомендации гастроэнтеролога. Для этого нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае запустили новый медицинский проект «Гастропоезд».