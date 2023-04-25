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В Северском районе в ДТП погиб 71-летний велосипедист

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-v-dtp-pogib-71-letnij-velosipedist
В Северском районе в ДТП погиб 71-летний велосипедист
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 24 апреля около 12:00 в поселке Афипском.

По предварительным данным, 71-летний пенсионер на велосипеде выезжал с прилегающей территории на дорогу. Он не пропустил автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого был 29-летний мужчина.

В результате ДТП пенсионер от полученных травм умер в машине скорой помощи по дороге в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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