В Северском районе в ДТП погиб 71-летний велосипедист
Происшествия
25.04.2023 16:08
Авария произошла 24 апреля около 12:00 в поселке Афипском.
По предварительным данным, 71-летний пенсионер на велосипеде выезжал с прилегающей территории на дорогу. Он не пропустил автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого был 29-летний мужчина.
В результате ДТП пенсионер от полученных травм умер в машине скорой помощи по дороге в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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