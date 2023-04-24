Ехал без шлема: 18-летний мотоциклист без прав погиб в ДТП в Красноармейском районе

Смертельное ДТП произошло 23 апреля около 22:00 на трассе Старонижестеблиевкая — Ивановская.

По предварительным данным, 18-водитель мотоцикла Yamaha без прав ехал с пассажиром без шлема и экипировки. Он превысил скорость и съехал с дороги, мотоцикл опрокинулся. В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте, пассажира госпитализировали с травмами.

Другое смертельное ДТП произошло около 23:00 в Каневском районе. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля BMW с двухмесячным водительским стажем превысил скорость, выехал на встречку и сбил мужчину, который шел по краю проезжей части.

В результате аварии пешеход погиб на месте, водитель и пассажиры не пострадали. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: неизвестный водитель сбил 84-летнюю женщину на пешеходном переходе в Апшеронском районе и скрылся.