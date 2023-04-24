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Ехал без шлема: 18-летний мотоциклист без прав погиб в ДТП в Красноармейском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-bez-prav-pogib-v-dtp-v-krasnoarmejskom-rajone
Ехал без шлема: 18-летний мотоциклист без прав погиб в ДТП в Красноармейском районе
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельное ДТП произошло 23 апреля около 22:00 на трассе Старонижестеблиевкая — Ивановская.

По предварительным данным, 18-водитель мотоцикла Yamaha без прав ехал с пассажиром без шлема и экипировки. Он превысил скорость и съехал с дороги, мотоцикл опрокинулся. В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте, пассажира госпитализировали с травмами.

Другое смертельное ДТП произошло около 23:00 в Каневском районе. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля BMW с двухмесячным водительским стажем превысил скорость, выехал на встречку и сбил мужчину, который шел по краю проезжей части.

В результате аварии пешеход погиб на месте, водитель и пассажиры не пострадали. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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