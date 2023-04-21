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Неизвестный водитель сбил 84-летнюю женщину на пешеходном переходе в Апшеронском районе и скрылся

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnyj-voditel-sbil-84-letnyuyu-zhenshhinu-na-peshehodnom-perehode-v-apsheronskom-rajone-i-skrylsya
Неизвестный водитель сбил 84-летнюю женщину на пешеходном переходе в Апшеронском районе и скрылся
Фото Госавтоинспекция Кубани

ДТП произошло 20 апреля около 16:00 в районе 68 км автодороги Майкоп — Туапсе.

По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле наехал на 84-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы. Ее госпитализировали в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: девушка на иномарке вылетела на тротуар и сбила пожилую женщину в центре Краснодара. ДТП произошло днем 20 апреля на пересечении улиц Буденного и Красноармейской около Драмтеатра.

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