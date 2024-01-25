В Северском районе участник СВО оклеветал сотрудников полиции

В полиции Кубани проверили информацию о якобы противоправных действиях правоохранителей в отношении участника СВО и его товарища.

В ходе мониторинга соцсетей выявили публикацию, в которой говорится о том, что героя спецоперации избили сотрудники полиции.

«Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности и распространяется автором, предположительно, с целью избежать наказания за совершенное правонарушение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Установили, что 18 января автор публикации был в гостях у своего знакомого в поселке Афипском. Мужчины вместе выпивали, после чего начали ссориться с соседом. Тот сообщил в полицию, что на него нападают с ножом.

Конфликт остановили участковые. Однако выпившие мужчины продолжали вести себя агрессивно, поэтому полицейские надели на них наручники и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

У доставленных были травмы — их автор публикации получил, когда спускался к полицейским и упал с лестницы, а его знакомый — во время ссоры до прибытия правоохранителей. Участковые вызвали скорую помощь.

В отношении нападавших составили административные протоколы за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением. Материалы направили в суд для принятия решения. Также рассматривается вопрос о привлечении автора публикации к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования.

«Утверждения мужчины о том, что сотрудники якобы сорвали с него медаль и бросили на пол, также не соответствуют действительности», — добавили в пресс-службе полиции Кубани.

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