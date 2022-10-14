В Северском районе спасатели вытащили из канализационного колодца собаку
Инцидент произошел 13 октября в станице Северской в районе Азовского перекрестка.
Спасателей вызвали неравнодушные прохожие. Они сообщили, что животное провалилось в открытый люк возле магазина «Пятерочка».
Прибывшие на место спасатели выяснили, что две собаки в ошейниках, черная и рыжая, гуляли, и одна упала в открытый колодец. Второй пес попробовал помочь товарищу, но не смог. Проходившая мимо женщина также пыталась вытащить животное, но безуспешно. Она позвонила в ЕДДС.
«Через пять минут приехали спасатели и вытащили бедного пса из колодца — грязного, мокрого и уставшего от борьбы за жизнь. Завтра утром специалисты Северского сельского поселения установят на люк крышку, которую оттуда, судя по всему, попросту украли», — написал в Telegram глава Северского района Андрей Дорошевский.
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