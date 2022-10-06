В Северском районе спасатели достали щенка, провалившегося в яму для септика
Происшествия
06.10.2022 16:17
Это произошло 6 октября в станице Смоленской. В результате происшествия животное не пострадало.
«Пришлось доставать чрезмерно любопытного щенка, обычной дворовой породы, который свалился в яму для септика. Спасатели обвязали бедолагу ремнями и благополучно вытащили», — написал в Telegram глава Северского района Андрей Дорошевский.
По его словам, и собака, и сотрудники местного аварийно-спасательного отряда остались довольны проделанной работой.
Читайте также: в Хадыженске собака провалилась в колодец и просидела там 4 дня.
Популярные новости
- С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
- В Сочи впервые за 10 лет повторно зацвели каштаны
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- С начала года миграционный прирост в Краснодарском крае сократился в 3,5 раза
- Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?