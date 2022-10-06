В Северском районе спасатели достали щенка, провалившегося в яму для септика

Фото t.me/andreidoroshevskii

Это произошло 6 октября в станице Смоленской. В результате происшествия животное не пострадало.

«Пришлось доставать чрезмерно любопытного щенка, обычной дворовой породы, который свалился в яму для септика. Спасатели обвязали бедолагу ремнями и благополучно вытащили», — написал в Telegram глава Северского района Андрей Дорошевский.

По его словам, и собака, и сотрудники местного аварийно-спасательного отряда остались довольны проделанной работой.

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