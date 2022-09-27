В Хадыженске собака провалилась в колодец и просидела там 4 дня

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Случай произошел на улице Туапсинской. Местные жители услышали вой бродячей собаки и обратились за помощью в службу спасения.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что животное упало в узкий колодец глубиной более двух метров. Они поняли, что доставать собаку при помощи веревки будет смертельно опасно для нее и решили сделать подкоп, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

При помощи шанцевого инструмента спасатели вырыли яму и гидравлическим инструментом демонтировали торчащую арматуру. Им удалось освободить обессиленное животное.

Собака поела из миски с едой и убежала к ближайшему водоему. По словам местных жителей, она просидела в ливневом сливе около 4 дней.

Спасатели рассказали, что собаке очень повезло. Именно на месте ее падения не было фрагмента железобетонной плиты. Благодаря этому специалистам удалось безопасно извлечь животное.

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