В Северском районе пьяная женщина зарезала сожителя и легла спать

Убийство произошло вечером 22 ноября на улице Олимпийской в станице Северской.

Установили, что 39-летняя женщина жила вместе с 58-летним мужчиной в доме его матери. Вечером они сели вместе выпивать, а в ходе застолья поссорились. В пылу конфликта женщина взяла нож и ударила им сожителя в грудь.

От ранения мужчина скончался на месте. Злоумышленница легла спать, а утром вызвала полицию. В ходе допроса свою вину она полностью признала, а также рассказала об обстоятельствах произошедшего.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Женщину заключили под стражу на время следствия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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