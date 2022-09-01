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В Северском районе полицейские помогли пенсионерке с расстройством памяти вернуться домой

Происшествия
01.09.2022 14:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-politsejskie-pomogli-pensionerke-s-rasstrojstvom-pamyati-vernutsya-domoj
В Северском районе полицейские помогли пенсионерке с расстройством памяти вернуться домой
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

С заявлением о пропаже пожилой женщины в полицию Северского района обратилась ее дочь. Она рассказала, что страдающая расстройством памяти мать ушла из дома и не вернулась.

Полицейские составили ориентировку и передали ее всем дежурным нарядам.

Схожую по приметам женщину обнаружили на обочине трассы Краснодар — Верхнебаканский. Ее заметили двое полицейских, дежуривших на маршруте. Сообщается, что пожилая женщина была растеряна и не ориентировалась на местности.

Правоохранители доставили пенсионерку в отделение полиции и передали родственникам. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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