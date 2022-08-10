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В Северском районе полицейские не дали беременной родить в пробке

Происшествия
10.08.2022 12:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-politsejskie-ne-dali-beremennoj-rodit-v-probke
В Северском районе полицейские не дали беременной родить в пробке
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Водитель боялся не успеть вовремя довезти в больницу рожающую жену. Поэтому на трассе Краснодар — Верхнебаканский он обратился за помощью к сотрудникам ДПС.

Старшие лейтенанты полиции Вагиф Керимов и Роман Гомон включили сирену и сопроводили машину супругов до роддома в Краснодаре. Женщина родила здоровую девочку.

В день выписки сотрудники ДПС поздравили молодую семью с рождением дочери. Новоиспеченные родители поблагодарили полицейских за помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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