В Северском районе полицейские не дали беременной родить в пробке
Происшествия
10.08.2022 12:42
Водитель боялся не успеть вовремя довезти в больницу рожающую жену. Поэтому на трассе Краснодар — Верхнебаканский он обратился за помощью к сотрудникам ДПС.
Старшие лейтенанты полиции Вагиф Керимов и Роман Гомон включили сирену и сопроводили машину супругов до роддома в Краснодаре. Женщина родила здоровую девочку.
В день выписки сотрудники ДПС поздравили молодую семью с рождением дочери. Новоиспеченные родители поблагодарили полицейских за помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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