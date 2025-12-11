В Северском районе по нацпроекту отремонтировали участок дороги

Строительно-монтажные работы выполнили на участке автомобильной дороги хутор Стефановский — хутор Новоивановский — станица Дербентская с 41 по 46 км.

Ремонт организовали в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На участке устранили просадку дорожного полотна, уложили выравнивающий слой и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины. Восстановили тротуары и посадочные площадки. Кроме того, установили новые дорожные знаки, ограждения. Нанесли горизонтальную дорожную разметку из термопластика.

Обновленный участок дороги введут в эксплуатацию после того, как его оценит приемочная комиссия, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Читайте также: в поселке Абинского района по нацпроекту отремонтировали теплосети.

Подпишись, здесь всегда интересно.