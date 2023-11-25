В Северском районе перекрыли движение на мосту через Шебш из-за перелива воды

Последние сутки в Краснодарском крае идут сильные дожди. Из-за этого резко вырос уровень воды в реках.

В Северском районе уровень воды в горной реке Шебш на территории Григорьевского сельского поселения к утру 25 ноября превысил отметку «опасное явление». Вода из реки перелилась на проезжую часть автомобильного моста на 6 км автодороги Ставропольская — Григорьевская — Крепостная.

В связи с этим движение для всех видов транспорта по мосту через реку Шебш временно ограничили. Пешеходов также не пропускают.

На месте перелива воды работает спецтехника. Возобновить проезд по мосту через Шебш планируют в ближайшие часы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

В 11:19 движение транспорта по мосту через реку Шебш возобновили. На месте дежурит наряд ДПС.

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