В Горячем Ключе из-за разгула стихии ввели режим ЧС, подтоплены более 100 домов

За прошедшие сутки в городе-курорте выпало 64 мм осадков — это выше месячной нормы. Некоторые территории подтопило — больше всего пострадали станица Пятигорская, поселок Мирный и село Безымянное.

«Провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Введен режим ЧС. Поручил сформировать мониторинговые группы для обхода домовладений», — написал в Telegram мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский.

Он отметил, что ликвидировать последствия стихии в городе будут сотрудники городской администрации и волонтеры. На базе школ № 3 и 11 развернули пункты временного размещения. В них находятся два человека.

По данным на 7:00, в Горячем Ключе подтопило 12 частных домов и еще 94 дома в Безымянном сельском округе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе с подтопленных территорий эвакуировали 36 человек. Их разместили у родственников. На базе двух школ развернули пункты временного пребывания общей вместимостью на 105 человек.