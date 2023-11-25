Из-за ливней в Горячем ключе подтопило более 100 дворов, эвакуировали 36 человек

С вечера 24 ноября на территорию города-курорта обрушились сильные дожди. Из-за этого резко поднялся уровень воды в местных горных реках.

По данным на 7:00 25 ноября в Горячем Ключе и станице Пятигорской подтопило 107 придворовых территорий. В городе эвакуировали 36 человек. Их разместили у родственников. На базе двух школ развернули пункты временного пребывания общей вместимостью на 105 человек.

На месте подтоплений работают аэромобильная группировка МЧС в составе 18 человек и 4 единиц техники, силы и средства 115 пожарно-спасательной части и спасатели в составе 40 человек и 9 единиц техники.

В течение дня 25 ноября в Горячем Ключе начнутся работы по откачке воды с подтопленных территорий, оказанию помощи местному населению и обходу дворов оценочными комиссиями. Для этих целей привлекли 93 человека и 25 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: на федеральную трассу М-4 «Дон» в Туапсинском районе сошел сель и заблокировал движение транспорта. Это произошло вечером 24 ноября на спуске с Молдовановского перевала в сторону Джубги. Восстановить движение автомобилей на дороге удалось в течение нескольких часов.