В Северском районе отремонтируют мост через реку Убин

Автомобильный мост через реку Убин планируют отремонтировать до начала паводков. Об этом 4 декабря сообщил и. о. главы Северского района Алексей Чеверев.

Автомобильный мост выходит на улицу Виноградную в станице Убинской. Рядом есть подвесной пешеходный мост. Он тоже нуждается в ремонте.

«Вместе с коллегами сегодня осмотрели мост. Принято решение о проведении оперативного ремонта в ближайшее время, до начала паводков. Это позволит обеспечить безопасное использование сооружения на переходный период. Параллельно займемся проработкой вопроса о строительстве капитального автомобильного моста. Пешеходный мостик также поручил привести в порядок», — сообщил Чеверев в своем Telegram-канале.

Он также сообщил о том, что жителей станицы беспокоят приезжие, которые в выходные дни устраивают заезды на мотоциклах и квадроциклах по лесу. Свои автомобили они оставляют возле дворов местных жителей. Решить эту проблему власти района планируют вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. Улицы в Убинской будут регулярно патрулировать сотрудники ДПС, а для приезжающих на отдых организуют специальную автостоянку.

