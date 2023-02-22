В Северском районе ночью опасно поднялся уровень воды в реках
Ночью 22 февраля уровень воды в реке Шебш поднялся выше отметки «Опасное явление». Произошли переливы воды через дорожное полотно на двух участках.
На дороге в станицу Ставропольскую начался перелив через мост в станице Григорьевской. На месте выставили посты наблюдения и ДПС, дежурили местные жители.
«Спецтехника устраняла затор из деревьев и веток. Утром движение транспорта через мост частично восстановлено, дорожные службы производят очистку обочины дороги и моста. Кроме того, ночью возле поселка Тхамаха силами муниципального аварийно-спасательного отряда была организована переправа через перелив воды на дороге, ведущей в населенный пункт», — написал в своем Telegram-канале глава Северского района Андрей Дорошевский.
В муниципалитете продолжают следить за ситуацией. Вся информация поступает в ЕДДС.
Читайте также: в Апшеронском районе из-за подтопления трассы временно остановили движение около станицы Кабардинской.
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- По факту крушения сухогруза под Новороссийском возбудили уголовное дело
- Подростка с цепью на ноге в стоге сена обнаружили в Усть-Лабинском районе
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину