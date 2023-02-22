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В Северском районе ночью опасно поднялся уровень воды в реках

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-nochyu-podnyalsya-uroven-vody-v-rekah
В Северском районе ночью опасно поднялся уровень воды в реках
Фото t.me/andreidoroshevskii

Ночью 22 февраля уровень воды в реке Шебш поднялся выше отметки «Опасное явление». Произошли переливы воды через дорожное полотно на двух участках.

На дороге в станицу Ставропольскую начался перелив через мост в станице Григорьевской. На месте выставили посты наблюдения и ДПС, дежурили местные жители.

«Спецтехника устраняла затор из деревьев и веток. Утром движение транспорта через мост частично восстановлено, дорожные службы производят очистку обочины дороги и моста. Кроме того, ночью возле поселка Тхамаха силами муниципального аварийно-спасательного отряда была организована переправа через перелив воды на дороге, ведущей в населенный пункт», — написал в своем Telegram-канале глава Северского района Андрей Дорошевский.

В муниципалитете продолжают следить за ситуацией. Вся информация поступает в ЕДДС.

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