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В Северском районе нашли тело 58-летнего мужчины, который 4 дня назад ушел за грибами

Происшествия
13.10.2022 15:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-nashli-telo-58-letnego-muzhchiny-kotoryj-4-dnya-nazad-ushel-za-gribami
В Северском районе нашли тело 58-летнего мужчины, который 4 дня назад ушел за грибами
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Житель Краснодара отправился с сестрой грибами возле поселка Чибис 8 октября. Когда он не вернулся из леса, близкие обратились в полицию и к поисковикам регионального отряда «Лиза Алерт».

По предварительным данным, мужчина и его сестра 8 октября приехали в лес, чтобы собрать грибы. Женщина осталась недалеко от машины, а мужчина пошел в глубь леса. Через несколько часов сестра, обеспокоенная отсутствием брата, обратилась в полицию с заявлением о пропаже.

Поиски мужчины начали с помощью добровольного поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», полиции и добровольцев. Тело мужчины 12 октября обнаружили в 4 км от его автомобиля.

«В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.

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